РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 сен. В Балашихе работают мобильные пункты, в которых можно сделать прививку от гриппа без предварительной записи вне зависимости от регистрации, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинской областной больницы.

Мобильные пункты вакцинации находятся в местах с максимальной проходимостью. Среди них — железнодорожные станции округа.

28-29 сентября мобильный пункт будет работать с 14:00 до 20:00 на станции Кучино; с 30 сентября по 2 октября — на станции Заря с 14:00 до 20:00, а по субботам с 9:00 до 14:00.

С 4 по 6 октября можно будет привиться от гриппа на станции Никольское с 14:00 до 20:00, а с 7 по 9 октября — на станции Салтыковская с 14:00 до 20:00, по субботам с 9:00 до 14:00.

Жители также могут вакцинироваться в поликлиниках по месту жительства.

Большинство вакцин от гриппа доступно к применению уже с шестимесячного возраста — это «Гриппол+», «Ультрикс», «Ультрикс Квадри». Также есть вакцины «Флю-М» и «Флю-М Тетра» — они предназначены только для взрослого населения от 18 до 60 лет.