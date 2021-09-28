РИАМО - 28 сен. В Подмосковье планируют создать линию одежды, на которой будут световозвращающие элементы, заметные для водителей, дизайнерам предложили поделиться своими идеями, сообщила журналистам на пресс-конференции в РИАМО гендиректор региональной общественной организации содействия предупреждению ДТП «Союз безопасности дорожного движения» Московской области Светлана Заболоцкая.

«Сейчас мы призываем и приглашаем к участию дизайнеров. У нас есть идея — разработать модный аксессуар. Возможно, это будет шарф, может, шляпка, перчатки, рюкзак, еще что-то. Мы хотим поддержать интересного дизайнера с интересной идеей, чтобы это было престижно и модно - быть в безопасности. Мы поможем запустить эту линию одежды и популяризировать», - рассказала Заболоцкая.

По ее словам, модные аксессуары и линии одежды, которые будут отражать свет, сделают пешеходов заметнее на дорогах, повысят их безопасность. Дизайнеры могут предложить свои идеи по созданию такой одежды в Instagram-аккаунте регионального союза безопасности дорожного движения.

Планируется, что первые результаты проекта, будь то новые аксессуары или виды одежды, жители Московской области смогут получить бесплатно. В дальнейшем при развитии этой инициативы дизайнерские решения поступят в продажу по доступным ценам.

«Моя цель — чтобы цена была приемлема. Я хочу, чтобы одежда была модная и недорогая, которая не будет элитной, но с учетом модных тенденций. <…> Для начала, конечно, мы стартуем с Московской области», - отметила Заболоцкая.