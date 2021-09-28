РИАМО - 28 сен. Проект Центра досуга «Дроздово» из Ленинского городского округа вошел в двадцатку победителей первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив. На грантовую поддержку было подано свыше 11,5 тыс. проектов из всех регионов России, в том числе 442 из Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации округа.

Проект «Война. Дети. NET» муниципального Центра досуга получил высокую оценку экспертов. Его уникальность в том, что о войне говорят дети, и говорят ей: «НЕТ!». Это частица нашей памяти, ожившая в театральных постановках, созданных внуками и правнуками поколения победителей.

«Уверен, что грант станет импульсом для развития этой важной инициативы, даст возможность реализовать новые интересные идеи и задумки», - отметил глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов.

Проект «Война. Дети. NET», направленный на сохранение памяти и правды о Великой Отечественной войне, реализуется в муниципалитете с 2014 года. За это время театральной студией «Волшебная страна» поставлено 6 драматических спектаклей, более 100 номеров чтецов военно-патриотической тематики, проводятся конкурсы стихотворений «Фронтовыми дорогами» и «Родное слово».