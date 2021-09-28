РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 сен. Свыше 540 почетных доноров крови живут и получают ежегодную денежную выплату в подмосковном Красногорске, сообщила начальник Красногорского управления соцзащиты населения Лилия Гордон.

«В настоящее время в городском округе Красногорск состоят на учете и получают ежегодную денежную выплату 543 донора. Из них 386 – граждане, награжденные знаком «Почетный донор России», и 157 – «Почетный донор СССР», – сказала Гордон.

Всего в регионе более 20,6 тыс. почетных доноров. В нынешнем году ежегодная выплата каждому превышает 15 тыс. рублей.

«Оформить услугу очень просто. Достаточно подать письменное заявление об установлении ежегодной денежной выплаты в орган социальной защиты по месту жительства, в том числе через МФЦ. Выплата будет начислена в течение 10 дней», – отметила зампред правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

По всем вопросам, связанным с условиями назначения выплат, можно обращаться по телефону Красногорского управления социальной защиты населения: 8(498)602-19-26, добавочный 5.