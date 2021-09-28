РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 сен. Направленную подсветку установят на 60 пешеходных переходах в подмосковном Красногорске, она уже появилась возле гимназии №2, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

Специальные лампы не ослепляют водителя и делают пешехода хорошо заметным издалека, даже в темной одежде и в дождь.

«В этом году в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги» такое направленное освещение появится на 60 переходах на дорогах регионального значения – это Пятницкое и Волоколамское шоссе, а также основные городские магистрали», – написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что каждое третье ДТП в Подмосковье связано с наездом на пешехода. С учетом сезонности почти 60% наездов совершаются в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

«Уверен, благодаря нововведению несчастных случаев станет меньше. В любом случае, пешеходам тоже не следует пренебрегать мерами личной безопасности, особенно в темное время суток», – подчеркнул глава муниципалитета.

Он также добавил, что пешеход со светоотражателем в темноте виден на расстоянии 150 м, без него видимость ниже в 3 раза.

«Берегите себя и соблюдайте ПДД», – заключил Спасский.