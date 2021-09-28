РИАМО - 28 сен. За восемь месяцев этого года количество ДТП в Подмосковье сократилось на 10%, сообщил журналистам на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника полиции – начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

«За восемь месяцев 2021 года количество ДТП на территории Московской области сократилось на 10%. Количество раненых снизилось на 12%. Количество погибших в ДТП возросло на 2%. Тяжесть последствий ДТП составила 12 погибших», - рассказал Кузнецов.

По его словам, за восемь месяцев 2021 года 27% ДТП произошли с участием пешеходов. Такие аварии имеют наиболее тяжкие последствия, и на каждые 100 пострадавших приходится 14 погибших.

«Практически 40% всех ДТП, связанных с наездом на пешеходов произошли по вине самих пешеходов. <…> У 37% пешеходов, погибших в ДТП, на одежде отсутствовали светоотражающие элементы», - добавил Кузнецов.

С 28 сентября по 24 октября в Подмосковье пройдет социальный раунд по безопасности дорожного движения «Засветись!». Участникам расскажут о пользе световозвращающих элементов, мероприятия пройдут в местах скопления пешеходов, возле школ и на спортивных площадках.