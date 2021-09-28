РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 сен. В Щелковском управлении ЗАГС на минувшей неделе при регистрации рождения был зарегистрирован ряд необычных имен. Так, на свет появились Кассиана, Микаэла и Райли, сообщает пресс-служба Главного управления ЗАГС Московской области.

Среди девочек зарегистрирована Николь – имя католического происхождения, французская версия мужского имени Николай, в переводе означает «победительница народов». Микаэла – «Богу подобная» – объясняет ее порядочность и строгий контроль своих действий, Микаэла никогда не привлекает к себе всеобщее внимание. Кассиана – римское родовое имя означает «из рода Кассиев», энергетика имени – это напористость, увлеченность, амбициозность. Стефания – от греческого слова «стефанос», которое означает «венец», «диадема». Радмира – значение имени может трактоваться как «Радость мира» или «Несущая радость в мир», второе толкование корня «Рад» – радеть, то есть Радмира – заботящаяся о мире.

У мальчиков в сентябре есть свои шедевры. Мирон – от греческого «мюрон», в переводе значит «мирра», «помазан миртом», «благоухающий», «душистая смола миртового дерева», есть еще одна версия, согласно которой считается таджикской формой персидского имени Миран и имеет значение «владыка», «повелитель», «эмир». Райли – староанглийское имя, в переводе «ржаное поле», имя Райли означает потребность доминировать. Демьян – древнегреческое имя в значении «благодатный» или «прирученный», «смиренный».