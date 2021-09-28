РИАМО - 28 сен. В ночные и утренние часы 29 и 30 сентября в Подмосковье ожидаются заморозки в воздухе до минус 3 градусов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

При изменении температуры людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, нужно воздержаться от выхода на улицу. Пешеходы должны проявлять особенную осторожность при переходе через дорогу.

Кроме того, водители должны снизить скорость движения и строго соблюдать дорожные правила. А еще нужно отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений и резких торможений.

Нельзя забывать, что неблагоприятные погодные условия представляют опасность для всех участников дорожного движения.

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