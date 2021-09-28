РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 сен. В городской юношеской библиотеке Балашихи прошла встреча АНО «Город друзей» с волонтерами городского округа, в рамках встречи прошел экоурок от регионального кластера ООО «Хартия» филиал «Подмосковный» по раздельному сбору мусора, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На экоуроке поговорили о системе «2-х баков», о сортировке отходов в домашних условиях, подняли актуальные проблемы экологии в мире и не только.

«Слушатели научились разделять отходы и прокачали эко-привычки. Раскрыли понятия о переработке отходов, что такое комплекс по переработке отходов», - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках мероприятия обсудили актуальный вопрос: кто такие волонтеры, как получить волонтерскую книжку; познакомились с благотворительными организациями Балашихи.