РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 сен. Сотрудники Мытищинского управления ЗАГС на удаленном рабочем месте в перинатальном центре округа одновременно произвели государственную регистрацию рождения ребенка, установление отцовства и государственную регистрацию заключения брака, сообщает пресс-служба Главного управления ЗАГС Московской области.

В семье Арутюнян девочке дали красивое имя – Аделина, что означает «из благородного сословия».

Новобрачным вручили свидетельства о заключении брака, о рождении дочери, об установлении отцовства и поздравительный адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева.