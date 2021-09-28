РИАМО - 28 сен. Подмосковные врачи вылечил еще 790 пациентов с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии выздоровело и выписалось 389 751 человек, сообщается на сайте Минздрава Московской области по ситуации с Covid-19.

За сутки в регионе выявили 1450 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 11 пациентов.

Всего в Подмосковье с начала пандемии зафиксировали 446 718 случаев заражения. Жертвами коронавируса стали 8 160 человек.

Единственным способом защиты от Covid-19 остается вакцинация. Сделать прививку жители Подмосковья смогут бесплатно.

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