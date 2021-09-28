РИАМО - 28 сен. Пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов заявил, что в приемную первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова пришла полиция. В офисе также находится юрист фракции КПРФ с исками по онлайн-голосованию, сообщает РИА Новости.

«В момент, когда наши юристы собирались выходить с исками, к ним в офис, который находится в приемной вице-спикера ГД Ивана Мельникова, постучались сотрудники правоохранительных органов и потребовали открыть дверь с целью проверки. Пытаются сорвать подачу исков», — сказал Попов.

По его словам, силовики блокировали приемную со всех сторон, а кандидаты ждут юристов у здания Пресненского суда столицы. Он также отметил, что сегодня последний день подачи исков на результаты электронного голосования.

Выборы в Госдуму восьмого созыва в России прошли с 17 по 19 сентября. В электронном голосовании в столице участвовали около 2 млн человек.

Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов сообщал, что следов взлома и вбросов в ходе прошедшего электронного голосования в Москве обнаружено не было.