РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 сен. В Культурно-просветительском центре «Дубровицы» Подольска состоялся показ спектакля «На струнах дождя», сообщает администрация округа.

В спектакле играл великолепный актерский состав – Народная артистка России Ирина Муравьева, Светлана Чилей, Егор Морозов.

На сцене показали атмосферу дождливой лондонской осени, квартиру с высокими потолками и промозглыми стенами одинокой женщины Беллы. Порой к ней заглядывают знаменитые особы, мужественные генералы, восточные красавцы и американские миллиардеры, но чаще ей приходится коротать дни и ночи в обществе немногословной служанки. Воспоминания из прошлой, красивой жизни призраками бродят вокруг и яркими вспышками оживают в рассказах хозяйки. Но все чаще и чаще вечера превращаются в борьбу с жутким томительным одиночеством. И вдруг раздался звонок...

Организаторы показа считают, что эта интригующая комедия с элементами детектива, пронизанная легким юмором и обаянием лондонского дождя, подарила зрителям прекрасное настроение и море ярких эмоций.