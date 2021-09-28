РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 сен. Концерт-посвящение в студийцы «Приглашение к танцу» состоялся в ДК «Октябрь» Подольска, на нем юных балерин посвятили в танцовщицы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Концерт подготовили воспитанники школы танца Елены Морозовой. В нем также приняли участие балетная студия МУК ЦДТТ «Синяя птица» и детский ансамбль танца Дворца культуры «Октябрь». Юные балерины впервые в жизни вышли на большую сцену и торжественно произнесли клятву.

В гостях у маленьких танцовщиц побывала символическая богиня танца Терпсихора.