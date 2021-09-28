РИАМО - 28 сен. Более 1 млн новых рабочих мест создано в столице с 2011 года благодаря комплексному развитию территорий, реновации промзон, строительству объектов социальной и другой городской инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Одна из ключевых задач, которую мы ставим перед собой в рамках стратегии комплексного развития городских территорий – это создание новых мест приложения труда в шаговой доступности. Благодаря комплексной работе в Москве с 2011 года было создано свыше 1 млн новых рабочих мест», - рассказал Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, много внимания уделяется проектам, предполагающим создание мест приложения труда, за пределами ТТК.

«Сегодня в городе продолжается активная работа по строительству объектов социальной и другой городской инфраструктуры, реорганизации бывших промзон, созданию технопарков, технополисов и высокотехнологичных предприятий, реализуется проект Национального космического центра на территории завода имени Хруничева, который даст городу сразу порядка 20 тысяч новых рабочих мест, активно развивается территория новой Москвы, где с момента присоединения количество мест приложения труда увеличилось в 3 раза», - добавил Андрей Бочкарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил ряд проектов создания рабочих мест за пределами ТТК. В рамках указанных проектов инвесторы приняли на себя обязательства создать свыше 19,5 тыс. рабочих мест, построив промышленные объекты, деловые центры и общеобразовательную школу общей площадью свыше 340 тыс. кв. метров.