РИАМО - 28 сен. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 1450 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии число выявленных случаев составляет 466 718, сообщается на сайте регионального Минздрава по ситуации с Covid-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в России. Это связано с приходом осени, начало учебного года и возвращению из отпусков.

В свою очередь, власти Подмосковья разворачивают дополнительные койки для лечения больных коронавирусом.

Медики напоминают, что избежать болезни можно с помощью вакцинации. Она осуществляется бесплатно.

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