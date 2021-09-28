РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 сен. Учащиеся 6 и 8 классов МБОУ «СОШ №22» Балашихи в Международный день туризма совершили виртуальную прогулку по городам Московской области, мероприятие состоялось в библиотечном центре «Южный», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В виртуальное путешествие по подмосковным городам со школьными командами отправилась библиотекарь Алевтина Крисюк.

Девичьи команды «Ласточки» и «Умницы» проявили свои знания в разминочном туре «Балашиха, мы тебя знаем», «Знакомые места. Город прошлого и настоящего», узнали интересные факты о промыслах в городах Подмосковья, научились расшифровывать гербы городов.

Международный день туризма отметили 27 сентября.