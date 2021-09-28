РИАМО - 28 сен. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Ленинском округе в этом году построено свыше 5 км новых тротуаров, сообщает пресс-служба администрации.

При участии министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведены работы в поселке Горки Ленинские: теперь вдоль всей Центральной улицы проходит тротуар протяженностью более 3 км, по нему можно дойти пешком от поселка Ривер Парк к музею-заповеднику и Киногородку.

Также строительство тротуаров завершено на участке дороги Горки Ленинские - Чурилково от Зеленого шоссе до седьмого квартала поселка Южные горки и на участке: село Беседы, МКАД - Дроздово - Беседы - МКАД с 5,6 по 6,5 км. Кроме того, Мосавтодор обновил покрытие на ряде участков проезжей части возле этих населенных пунктов.

«В этом году мы также проводим ремонт тротуаров и благоустройство прилегающих к ним территорий за счет средств муниципалитета. Работы по ряду объектов уже завершены или находятся в высокой степени готовности», - отметил глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов.