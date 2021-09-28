РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 сен. За неделю посредством ЦУР в городском округе Мытищи решено 246 вопросов жителей по компетенции Госадмтехнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

За неделю посредством муниципального центра управления регионом в Мытищах положительно решено 246 обращений жителей, касающихся нарушений чистоты, порядка и благоустройства Московской области.

Большая часть обращений касалась нарушений в части содержания средств наружного освещения, а также содержания контейнерных площадок предназначенных для сбора твердых коммунальных отходов. Все эти обращения были отработаны в срок.

Тепловая карта центра управления регионом губернатора Московской области (ЦУР) позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и мобилизует ответственные организации на оперативное исправление недочетов. Информацию сотрудники центра получают, в частности, от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств, муниципалитетов.