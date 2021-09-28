РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 сен. В Домодедове за сутки выявили 37 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 13 303 случая Covid-19, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 1 450 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 446 718 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 160 человек. Выздоровел и выписался 389 751 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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