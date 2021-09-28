РИАМО - 28 сен. Работа в Государственной думе очень интересная, но ее нужно вести, не опираясь на прежние должности, считает зампред Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

«Если же говорить о деятельности в Государственной думе, это очень тонкая такая работа, требующая согласования интересов, воль, достижения компромиссов между разными людьми, между разными фракциями. Это такая филигранная работа, которую нужно вести в ежедневном режиме. Причем не опираясь на прежние, так сказать, должности, а именно, что называется, просто потому, что так распорядилась судьба и тебя избрали в Государственную думу», — рассказал Медведев в интервью RT.

Он добавил, что бывшему президенту России работать в Госдуме «не очень правильно в силу вполне понятных причин».

При этом Медведев подчеркнул, что сама по себе работа в Госдуме интересна, для многих – это апогей карьеры. Однако его судьба сложилась по-иному.