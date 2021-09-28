РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 сен. В сентябре сотрудники Мытищинского управления ЗАГС на удаленном рабочем месте в перинатальном центре округа зарегистрировали рождение двух малышей, которых назвали Адам и Ева, сообщает пресс-служба Главного управления ЗАГС Московской области.

Эти два имени стали популярными в последнее время. Особенно часто девочек стали называть Евой. Раньше, буквально несколько лет назад, эти имена были крайне редкими. Адам и Ева - библейские имена, так звали первых людей на Земле, сотворенных Богом, прародители человеческого рода.

Родители для своих малышей выбирают имена по-разному: кто-то смотрит календарь имен или называет ребенка именем любимого супергероя, кто-то предпочитает интернациональные имена или выбирает имя по национальности, кому-то важно, чтобы имя ребенка начиналось на ту же букву, что и имя одного из родителей, а кому-то нужно никак не меньше «имени года».

Но каким бы подходом не пользовались родители при выборе имени, они делают это с большой любовью и с желанием, чтобы жизнь их ребенка складывалась наилучшим образом.