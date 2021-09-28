РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 сен. В подмосковном Домодедове на близлежащей территории войсковой части №41516 открыли памятник воинам-связистам, сообщается в группе местного отделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

«Главным украшением памятника стал БТР 62. Отреставрированную машину установили на бетонном постаменте. Этот памятник символизирует преемственность поколений воинов-связистов и олицетворяет готовность в любую минуту с оружием в руках встать на защиту Родины», - сказала депутат совета депутатов Домодедова Марина Белякова.

На мероприятии присутствовали генерал-полковник Иван Сергеевич Морозов, начальник теротдела Лобановского и Краснопутского административных округов Елена Колиденкова, начальник штаба юнармии Олег Занчурин, председатель местного отделения общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ Евгений Макин.

Мероприятие было приурочено к празднованию 157-й годовщины со дня образования Западного военного округа.