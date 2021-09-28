РИАМО - 28 сен. Минеральная вода является источником полезных для организма микроэлементов. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как минералку используют в лечебных целях. Некоторым людям лечебная вода может нанести серьезный вред, сообщает «Вечерняя Москва».

Минеральную воду можно разделить на три типа: столовую, лечебно-столовую и лечебную.

В столовой содержится меньшее количество минералов.

«В лечебно-столовой она не превышает десяти граммов, а вот в лечебной эта цифра значительно выше. Следовательно, первый вариант подходит абсолютно всем, кроме детей и подростков, поскольку у них своя отдельная вода. Второй вариант актуален для людей, которые хотят пройти профилактику аутоиммунных заболеваний и специально пьют такую воду», - рассказала Соломатина.

Лечебную воду можно пить только по назначению врача в определенной дозировке. У нее широкий спектр воздействия.

При болезнях желудка пациенту прописывают воду со щелочью, она выводит опасные соединения и очищает микрофлору от бактерий.

Гипертиреоз и аутоиммунные заболевания щитовидной железы являются показаниями для употребления воды с высоким содержанием йода. А магниевая минералка улучшит состояние пациентов с повышенным давлением, депрессией и стрессами. У хлоридной воды преобладают желчегонные свойства, ее прописывают людям с болезнями желчного пузыря.

Лечебную воду любого типа нужно пить не более 3-4 недель с последующими повторениями. Если назначить себе такое лечение самостоятельно, можно спровоцировать обострение скрытых заболеваний.

«Тем, кому в принципе противопоказано употреблять напитки, насыщенные углекислым газом, лучше не ставить над собой опыты и не потреблять лечебные воды, как и лечебно-столовые», - пояснила Соломатина.

Негативная реакция может быть у пациентов с гастритом и другими проблемами желудочно-кишечного тракта.