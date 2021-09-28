РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 сен. В строящейся поликлинике в микрорайоне Южный подмосковного Домодедова завершают возведение первого этажа, общая строительная готовность составляет 10%. Об этом сообщили в министерстве строительного комплекса Подмосковья.

«К настоящему моменту завершается возведение первого этажа здания, сейчас на объекте ведутся монолитные работы по устройству вертикальных конструкций на уровне второго этажа, прокладка внешних инженерных сетей. Общая строительная готовность поликлиники составляет более 10%», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Поликлиника сможет принимать до 400 посетителей за смену.

На объекте задействовано более 90 рабочих и 7 единиц техники.

В 4-этажном здании будет предусмотрена вся необходимая инфраструктура для комфортной работы персонала и удобства пациентов. Здесь будут принимать узкие специалисты и специалисты первичного звена, откроются дневной стационар и отделение неотложной медицинской помощи. Поликлинику оборудуют необходимым медицинским оборудованием.

Генеральным подрядчиком выступает ЗАО «Мособлстройтрест №11». Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году.