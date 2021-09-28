РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 сен. В подмосковном Королеве завершили программу благоустройства дворов в нынешнем году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В Подмосковье продолжается реализация программы по комплексному благоустройству дворов. На сегодняшний день работы завершены по 489 адресам в Подмосковье.

«Для любого жителя вопрос благоустройства придомовой территории является одним из самых актуальных. Начиная с 2015 года в регионе ведем масштабную работу по ремонту дворовых территорий. Всего за это время облагородили свыше 8 тысяч дворов. В планах на этот год – 735, на сегодняшний день работы полностью завершены по 489 адресам. Программу благоустройства дворов на этот год планируем завершить до конца октября», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Полностью план по благоустройству дворов на этот год выполнили 27 городских округов, среди которых Королев.

В городе комплексно благоустроили 18 дворов, список которых можно найти на сайте министерства благоустройства Московской области.

В рамках комплексного благоустройства дворов обновляют детские игровые площадки, наружное освещение, контейнерные площадки, информационные стенды, асфальтовое покрытие, скамейки и урны, проводится озеленение.

«Благоустройство двора – одна из приоритетных программ нацпроекта «Жилье и городская среда». Комфортная городская среда для любого жителя начинается с малого – удобных скамеек, работающих фонарей, ухоженного двора. Поэтому в нашем регионе вопрос благоустройства дворовых территорий является одним из приоритетных», – заключил Хайкин.