РИАМО - 28 сен. Внедрение в Москве новых камер для борьбы автохулиганами и шумным транспортом – правильная инициатива, однако есть ряд вопросов к технической составляющей оборудования, сообщил РИАМО президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Ранее в столице стартовало тестирование комплексов с микрофонами, которые измеряют шум от автомобилей и мотоциклов. Один из таких аппаратов разместили в районе Чистых прудов. Камеры фиксируют не только звук, но также снимают фото и видео.

«В принципе, бороться с хулиганами, которые снимают глушители с мотоциклов и шумят, нужно. Но вопрос в том, какова методика этих измерений. Чем и кем она утверждена? Сертифицированы ли эти комплексы измерения предельного допустимого уровня шума? А как это будет мериться, на каком расстоянии можно замерять, а на каком — нет?», — задается вопросами Травин.

В данном случае нужно учитывать то, насколько техника в таких комплексах пригодна для проведения замеров уровня шума в городе. Это важно, чтобы штраф не получило транспортное средство, проезжающее рядом с шумным автомобилем или мотоциклом. Также обязательно нужно учитывать другие возможные ложные срабатывания, уточнил эксперт.

Травин выделил ряд мест, где подобные комплексы стоит внедрять. По его мнению, к ним относится смотровая площадка на Воробьевых горах и территория перед главным зданием МГУ. ​

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