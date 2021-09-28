РИАМО - 28 сен. С 28 сентября по 24 октября в Подмосковье пройдет социальный раунд по безопасности дорожного движения «Засветись!», сообщил журналистам на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника полиции – начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.
«При применении световозвращающих элементов риск гибели для пешеходов уменьшается примерно на 70%», - рассказал Кузнецов.
По его словам, социальный раунд призван убедить пешеходов носить световозвращатели на верхней одежде в любое время суток. Такие элементы позволяют снизить вероятность попадания в аварию участников дорожного движения.
В ходе социального раунда «Засветись!» запланированы мероприятия в местах скопления пешеходов, участникам раздадут разные световозвращающие элементы, которые можно использовать в повседневной жизни.
Победитель конкурсов профессионального мастерства среди водителей автобусов «Мострансавто» Артем Быстриков призвал участников дорожного движения быть внимательными с приходом осени. По его словам, сейчас стало раньше темнеть и возрастает риск попасть в ДТП.
Заслуженный мастер спорта по кикбоксингу, многократная чемпионка мира и Европы, тренер центра спорта и образования «Самбо-70» Дарья Герасимова добавила, что каждый должен проявить социальную ответственность и научить детей безопасному поведению на дороге.
«Я, как мама, у меня двухлетняя дочка, я ответственна за ее безопасность. И конечно, уже приучаю, красный - стой, зеленый - иди, держи за руку. Эти все моменты мы проговариваем», - сказала Герасимова.
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