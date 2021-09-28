РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 сен. Госадмтехнадзор Подмосковья помог решить вопросы по 67 жалобам на различные нарушения правил чистоты и порядка в Балашихе, вопросы поступали посредством социальных сетей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

С начала года устранены нарушения по итогам административного производства Госадмтехнадзора по 2445 сообщениям о нарушениях, поступившим через соцсети из всех муниципальных образований региона. В основном вопросы касались благоустройства (879); на придорожных территориях (722); вопросов вывоза отходов (389); наведения чистоты на территориях общего пользования (211) и других.

67 вопросов было решено посредством соцсетей инспекторами Госадмтехнадзора в городском округе Балашиха.

Инспекторы Госадмтехнадзора оперативно реагируют на сигналы населения в Twitter, Facebook, Тelegram, «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассниках» и других соцсетях. Отрабатывая жалобу, инспекторы выезжают на место нарушения независимо от сезона года и праздничных дней.