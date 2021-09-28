РИАМО - 28 сен. 14 га земли переданы из собственности Московской области в собственность городского округа Дзержинский для дальнейшего оформления и обеспечения многодетных семей бесплатными участками, сообщает пресс-служба регионального Минмособлимущества.

Как сообщила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова, земельный участок находится около села Никоновское Раменского округа.

После завершения процесса межевания и оформления документов, бесплатную землю получат 90 многодетных семей.

С начала текущего года из областной собственности переданы 80,9 га земли в городские округа Дзержинский, Подольск, Пушкинский и Люберцы. Участки, которые позволят обеспечить 570 многодетных семей, подобраны на территории соседних округов - Раменский, Ступино, Сергиево-Посадский и Воскресенск.