РИАМО - 28 сен. Суд приговорил к тюрьме 4 жителей Подмосковья за убийство жителя Егорьевска, мошенничество с его квартирой и отмывание денег, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Известно, что осенью 2017 года обвиняемые завладели квартирой жителя Егорьевска и решили вывести бывшего владельца квартиры в Ставропольский край. Там они намеревались оставить его на постоянное проживание. Но потерпевший отказался там жить, тогда подсудимые отвезли его в Миллеровский район Ростовской области и убили.

Квартиру потерпевшего фигуранты уголовного дела продали, а деньгами распорядились по своему усмотрению.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям удалось установить ряд свидетелей преступления, а также определить роль каждого фигуранта уголовного дела.

Приговором Московской областного суда злоумышленников признали виновными и назначили наказание в виде 16 и 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Одному из фигурантов – бывшему полицейскому - назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности на 3 года и лишением специального звания «майор полиции».