РИАМО - 28 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о развитии сети газоснабжения высокого давления на участке от Калужского до Варшавского шоссе и строительстве газопровода для обеспечения 15 тыс. жителей новой Москвы, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Трасса газопровода общей протяженностью свыше 10 км пройдет от деревни Романцево вдоль Московского малого кольца (А-107) до поселка Курилово. Участки газопровода на пересечениях с автомобильными дорогами и водными преградами (пруды, реки - прим.ред) будут проложены закрытым способом в футляре.

Строительство газопровода позволит обеспечить бесперебойное и безопасное газоснабжение существующих, а также перспективных потребителей на территории Краснопахорского и Щаповского поселений ТиНАО города Москвы. Всего – порядка 15 тыс. москвичей.

Помимо прочего, проект создания газопровода предусматривает строительство газорегуляторного пункта «Русино» с подъездной автодорогой и прокладку электрокабелей общей протяженностью 34,8 км.