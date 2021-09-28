РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 сен. В Домодедове завершили ремонт 2 отделений центра для несовершеннолетних «Семья», сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Завершенный ремонт осмотрели депутат Мособлдумы Вячеслав Крымов и начальник управления соцзащиты Домодедова Татьяна Тихонова.

Ремонт завершили в отделении помощи семье и детям и отделении участковой социальной службы, в которых специалисты предоставляют помощь детям и родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Также появилось дополнительное оборудование, расширились возможности для посещения центра детьми с ограниченными возможностями здоровья. В кабинетах психолога, логопеда и других специалистов созданы максимально комфортные условия для оказания социальной помощи семьям с детьми.