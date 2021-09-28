РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 сен. Чемпионат по конкуру – преодолению препятствий на лошади – пройдет в подмосковном Красногорске 2 и 3 октября, сообщается на официальном сайте КСК «Отрада».

2 и 3 октября на боевом поле КСК «Отрада» пройдут чемпионат и первенство Красногорска по конкуру. Это муниципальные соревнования, являющиеся классификационными к подтверждению спортивных разрядов до 1-го включительно.

В программе 12 зачетов и 8 маршрутов с высотой препятствий от 60 до 130 см.

Конно-спортивный клуб «Отрада» расположен на улице Клубной поселка Отрадное подмосковного Красногорска.