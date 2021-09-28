Сентябрь 2021 года в столице и Подмосковье стартовал с температурных рекордов: его первые дни оказались самыми холодными для этого месяца с начала XXI века. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура 5 сентября соответствовала норме для 5 октября. Впрочем, к концу месяца температура в столичном регионе вернулась в норму. Какой погоды ждать от предстоящего октября, читайте в материале РИАМО.

С приветом из Скандинавии

Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, со вторника в столичный регион придет скандинавский антициклон, который сохранит за собой господство как минимум до 4-5 октября. Солнце начнет чаще выглядывать из-за туч, а температура воздуха к четвергу вернется в свое климатическое русло. При этом к субботе температура окажется на пару градусов выше нормы.

«Дневная температура с каждым днем начнет прибавлять по градусу. Так, если во вторник в Москве будет около плюс 10, то к выходным в столице потеплеет до плюс 15, в Подмосковье — до плюс 12-17. Самая холодная ночь прогнозируется в среду, когда столбики термометров устремятся к нулевой отметке с небольшой вероятностью заморозков в окрестностях города, в другие ночи будет не ниже 2-7 градусов», — написал Тишковец в своем Instagram.

Синоптик подчеркнул, что скоро наступит весьма долгий период относительно сухой и солнечной погоды «с претензией на статус старого бабьего лета». «Конечно, это не будет идеальным бабьим летом в его классическом понимании, а скорее его заменителем», — резюмировал Тишковец.

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Навстречу золотой осени

По данным центра погоды «Фобос», ситуация в атмосфере над столичным регионом начнет кардинально меняться 28 сентября. Над севером России благодаря скандинавскому и сибирскому барическим максимумам сформируется антициклональный «зонт». Его площадь будет расти день ото дня — в какой-то момент под его прикрытием окажется большинство регионов Центральной России.

Москва окажется в центре этого атмосферного купола в среду, 29 сентября. Давление к этому моменту окажется на уровне 760 миллиметров ртутного столба, что на 15 единиц выше нормы, а стрелки барометров покажут «ясно». В связи с этим в столичном регионе начнется настоящее бабье лето с устойчивой солнечной и сухой погодой: она продержится минимум пять суток, что соответствует естественному синоптическому периоду.

Впрочем, из-за аномально высокого атмосферного давления город словно погрузится в «барический коллектор», рассказывает Евгений Тишковец: подобное воздействие давления на организм можно сравнить с погружением на глубину более 150 метров, и это может негативно сказаться на метеочувствительных людях.

Между тем, несмотря на бабье лето, вместе с которым в Москву и область придет и долгожданная золотая осень, настоящего летнего тепла ждать уже не стоит.

Дело в том, что астрономическая осень вступила в свои права: день стал короче ночи, а приток солнечной энергии неумолимо сокращается. Однако дефицит тепла в ближайшее время компенсирует обилие солнца — индекс ультрафиолета повысится с осеннего нуля до летних трех единиц.

Как отмечает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, классическая золотая осень — это период с нежаркой погодой, во время которого листва окрашивается в различные оттенки. По словам Вильфанда, в этом году в Москве и Подмосковье листопад будет длиться довольно долго — как минимум до середины октября.

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Хмурый октябрь

По прогнозу портала Gismeteo, во второй месяц осени Московский регион в целом ждет пасмурная погода за исключением всего четырех по-настоящему ясных дней. Самыми холодными будут ночи на 19-20 октября, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут всего 3 градуса тепла.

Самая низкая дневная температура — плюс 7 градусов — ожидается 18-19 октября. Самым теплым днем предстоящего месяца, по данным Gismeteo, будет 5 октября, когда в Москве в дневные часы потеплеет до 14 градусов. А самые теплые ночи ожидаются 1-2 октября, когда термометры покажут плюс 9 градусов.

По предварительным данным, в октябре найдется место и дождям: как утверждают синоптики, они могут пройти 8, 15-18 и 20 октября. Впрочем, осадки в эти шесть дождливых дней вряд ли будут сильными. При этом большую часть месяца ожидается либо пасмурная погода, либо переменная облачность. По-настоящему ясными, по прогнозам синоптиков, будут всего четыре дня — с 10 по 13 октября. Как уточняет ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков, это лишь один из вероятных сценариев октябрьской погоды.

В целом, по данным Гидрометцентра России, в Москве и области средняя температура октября будет на один градус выше, чем обычно, и составит 7-8 градусов тепла. При этом количество осадков также будет в пределах нормы — так что погода, наконец, будет располагать к прогулкам.

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