РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 сен. В микрорайоне Потапово-3А Щелкова начались подготовительные работы к строительству школы на 825 мест, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Рабочие приступили к планировке территории и строительству технических подъездных путей к строительной площадке, которую полностью огородят забором. После этого начнется этап строительства. Школа будет построена в рамках государственной программы за счет бюджетных средств. Подрядчиком выступает ООО «Строительная компания», плановый ввод новой школы - 2023 год.

«Согласно проекту, в новом общеобразовательном учреждении разместятся учебные классы, лаборатории и мастерские, просторная столовая, два спортивных зала для начальной и основной школы, актовый зал на 300 мест с эстрадой и артистическими помещениями, медицинский блок, читальный зал на 300 мест с IT-зоной, а также административные и вспомогательные помещения. Общая площадь здания составит более 14,1 тыс. кв. м.», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

На прилегающей территории будет обустроено спортивное ядро с футбольным полем и беговыми дорожками, игровыми и спортивными площадками, здесь появятся места для отдыха, а также учебно-опытная зона, будет выполнено комплексное озеленение всей территории школы.