РИАМО - 28 сен. Столичные власти присвоили статус инвестпроекта по созданию мест приложения труда ряду девелоперских инициатив, которые будут реализованы за пределами Третьего транспортного кольца и дадут городу более 19,5 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Инвесторы построят за ТТК промышленные объекты, деловые центры и общеобразовательную школу общей площадью свыше 340 тыс. кв. м. Суммарный размер инвестиций превысит 25 млрд рублей.

Программа стимулирования создания мест приложения труда за пределами ТТК была принята в 2019 году. Одна из ее целей - сокращение маятниковой трудовой миграции в мегаполисе.