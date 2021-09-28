РИАМО - 28 сен. Власти столицы приняли решение о выделении дополнительных средств в размере 696,3 млн рублей на борьбу с распространением Covid-19, в том числе на заготовку плазмы. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Выделенные деньги направят на заготовку, переработку и хранение донорской крови и ее компонентов – 510,8 млн рублей, а также на выплаты донорам и переработку плазмы.

На выплаты за сдачу плазмы с антителами дополнительно выделено 88,2 млн рублей. А на производство препарата из плазмы крови «КОВИД-глобулин Иммуноглобулин человека против COVID-19» направят 97,3 млн рублей.

Пункт по заготовке плазмы с антителами к новой коронавирусной инфекции открылся 7 сентября в тестовом режиме. Он базируется по адресу: улица Шаболовка, дом №57 (филиал ГКБ № 1 им. Пирогова). Работают с донорами и заготавливают плазму специалисты выездной бригады Центра крови им. Гаврилова.

Плазму с антителами активно используют при лечении пациентов с коронавирусом. Это эффективный вариант лечения, он включен в клинические рекомендации как часть комплексной терапии.

Для этого используется плазма переболевших доноров или тех, кто вакцинировался препаратом «Спутник V», или прошел ревакцинацию «Спутником Лайт» или «Спутником V».

Благодаря дополнительным средствам и открытию пункта заготовку плазмы в столице можно будет увеличить более чем в 2,5 раза. Если сейчас заготавливается 3,2 тонны, то в будущем – 8,2 тонны в месяц.

До конца 2021 года планируется заготовить до 21,9 тонны донорской крови. Все, кто хочет стать донорами, могут обратиться на горячую линию по телефону: +7 (495) 870-45-16 в любой день.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>