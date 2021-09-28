РИАМО - 28 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о присвоении статуса технопарка двум предприятиям госкорпорации «Ростех», сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Речь идет о высокотехнологичных НИИ резиновых и полимерных изделий и Институте электронных управляющих машин им. Брука.

Так, АО «Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий» находится в столичном районе Богородское. Предприятие основали в 1930 году. В институте занимаются разработкой эластичных материалов и изделий из резины, латекса и других полимеров.

Это предприятие выпускает грузовые шины, различные резинотехнические изделия для космической отрасли, медицины, авиации и вертолетостроения.

Институт находится на земельном участке площадью 1,05 га. Площадь помещений составляет 13 тыс. кв. м. Там трудоустроены 249 работников. Площади арендуют 18 резидентов.

ПАО «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» находится в Гагаринском районе города. На предприятие проводят исследования, а также ведут разработку, внедрение и коммерциализацию российских микропроцессоров, вычислительных блоков, систем и управляющих комплексов, информационно-вычислительных сетей и средств управления процессами.

Институт занимает 12,3 тыс. «квадратов». Там трудятся свыше 400 человек. В технопарке арендуют площади 2 резидента.

На сегодняшний день в мегаполисе функционируют 45 технопарков, в том числе 6 инвестиционных приоритетных проектов Москвы по созданию технопарков.