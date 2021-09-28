РИАМО - 28 сен. Власти столицы продлили срок действия программы дополнительного стимулирования вакцинации от Covid-19 для пожилых горожан до 31 декабря, ранее она действовала до 1 октября, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин.

В рамках программы граждане старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, могут получить подарочные наборы «С заботой о здоровье».

Принять участие могут и москвичи, прошедшие повторную вакцинацию в указанный период.

Сертификат на подарочный набор выдают в пункте вакцинации после первичной или повторной прививки от коронавируса.

В подарочный набор входят: пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетница, БАД «Омега 3» и витамин D3, набор косметики для ухода за кожей, зубная паста и щетка, антибактериальный гель и набор медицинских масок.

После получения сертификата горожанам нужно будет позвонить по телефону: +7(495)870-44-44, чтобы узнать время работы и адрес ближайшего пункта выдачи набора. Получить коробку можно будет до 1 марта 2022 года. Ранее это можно было сделать до конца 2021 года.

Уже свыше 180 тыс. столичных пенсионеров получили коробки «С заботой о здоровье» с начала проведения акции.

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