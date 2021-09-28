РИАМО - 28 сен. Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина рассказала, что в России уже начался процесс по запрету на ввоз в страну опасных игрушек, которые заказывают на AliExpress, Amazon, eBay и других интернет-площадках, сообщает «Вечерняя Москва».

«Мне кажется, важнее не привлечь к ответственности того или иного производителя (за опасные игрушки — ред.), а закрыть рынки для такой продукции. Поэтому, на мой взгляд, необходимо сосредоточиться на ограничениях ввоза и наделения ответственностью участников всей товаропроводящей цепочки, включая тех, кто принимает к отправке продукцию и перевозит ее к нам», — отметила Цицулина.

Он добавила, что с 1 июля реализуется эксперимент Евразийской экономической комиссии в области внешней электронной торговли товарами, в котором первой пилотной категорией стали игры и игрушки.

Эксперимент призван обязать продавца гарантировать безопасность и качество игрушек при их продаже людям. В этом участвует «Почта России».

«Отследить можно, это реально, для этого необходимо ввести регулирование логистики», — считает эксперт.