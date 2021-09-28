РИАМО - 28 сен. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в жилом доме на Полетной улице в деревне Починки городского округа Ступино, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Починки поступило в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях МЧС России 28 сентября в 09:31.

Прибывшие спасатели ликвидировали пожар.

В тушении было задействовано 11 человек и 3 единицы техники.

За минувшие сутки в Московской области произошло 16 пожаров.