РИАМО - 28 сен. В рамках акции «Гражданский мониторинг» и для общественного контроля за деятельностью полиции член Общественного совета при УМВД России по г.о. Воскресенск Василий Дацюк посетил отдел ГИБДД, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Во время посещения он проверил наличие стендов с актуальной информацией об оказании подразделением ГИБДД государственных услуг, образцами заявлений и нормативно-правовыми документами.

Также Дацюк осмотрел помещения, в которых трудятся сотрудники, и ознакомился с их работой. Правоохранители рассказали общественнику, как осуществляется регистрация поступающих сообщений и заявлений от граждан, а также ответили на дополнительные вопросы по линии ведомства.

По итогам проведенной проверки Василий Дацюк положительно оценил работу сотрудников отдела ГИБДД и поблагодарил их за оказанное внимание.