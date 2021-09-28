РИАМО - 28 сен. Пожарные ликвидировали возгорание в хозяйственной постройке в Сергиево-Посадском городском округе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Во вторник в 03:38 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозпостройке по адресу: Сергиево-Посадский г. о., г. Пересвет, ул. Гаражная.

Последствия пожара ликвидировали в 06:10. Пострадавших нет.

К тушению пожара привлекали 4 единицы техники и 12 человек.