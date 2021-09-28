РИАМО - 28 сен. Члены контактной группы, наблюдающие за строительством КПО «Нева» от лица общественности, встретились на объекте в рамках выездного совещания. В настоящее время комплекс готов уже на 65%, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

В состав контактной группы вошли представители Общественной палаты Солнечногорска, председатели ближайших садово-некоммерческих товариществ и лидеры общественного мнения.

«На замену полигонам советского образца всего за несколько лет нам удалось построить новую современную отрасль по переработке твердых коммунальных отходов, в т.ч. 10 современных предприятий по переработке отходов, которые 50% всех отходов перерабатывают и направляют на вторичную переработку», - рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Кроме того, в Подмосковье обновили весь контейнерный парк, обустроили новые контейнерные площадки, закупили больше тысячи современных мусоровозов, создали систему, осуществляющую электронный мониторинг и контроль за перемещением отходов, провели ряд реформ по развитию системы раздельного сбора мусора.

В КПО «Нева» все процессы обработки планируется осуществлять в закрытых помещениях, где организована многоступенчатая система очистки воды и воздуха. Впервые в России здесь используют технологию созревания грунта в отдельных герметичных камерах.

«В настоящее время активно идет монтаж основного оборудования мусоросортировочного комплекса, завершается отделка административного здания и почти наполовину построен комплекс тоннельного компостирования», - отметил Велиховский.

В рамках встречи обсудили испытания защитной мембраны на карте размещения неперерабатываемых отходов. Испытания подтвердили ее герметичность и прочность, что позволить защитить окружающую среду от негативных воздействий.