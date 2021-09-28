РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 сен. Временные отключения электроэнергии возможны на ряде улиц подмосковного Красногорска в течение дня 29 сентября, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Красногорское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется в период с 9:30 до 11:30 на улицах Павшинская, Причальная, Пролетарская, Центральная, Новая Слободка, Зеленая. Причиной станет ремонт линии электропередачи.