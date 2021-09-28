РИАМО - 28 сен. Сотрудники ГИБДД провели разъяснительные беседы в образовательных учреждениях городского округа Лотошино, они подготовили для детей занятие для закрепления принципов грамотного поведения на проезжей части, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В ходе встреч инспекторы рассказали ребятам о правилах безопасного участия в дорожном движении и значениях дорожных знаков. Им также напомнили порядок пересечения проезжей части по нерегулируемому и регулируемому пешеходным переходам.

Детям показали места размещения световозвращателей и объяснили их роль в пасмурную погоду и темное время суток. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендовали носить фликеры регулярно в целях профилактики ДТП с участием пешеходов.

В конце встречи детей призвали развивать дорожную культуру и проявлять взаимоуважение по отношению ко всем участникам движения.