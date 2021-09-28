РИАМО - 28 сен. Огнеборцы ликвидировали пожар в садовом доме в поселке Тучково Рузского городского округа, сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре в садовом доме поступило в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях МЧС России 28 сентября в 02:20. В 04:55 пожар был ликвидирован прибывшей бригадой спасателей.

В результате пожара ни один человек не пострадал.

Для тушения были привлечены семь человек и две единицы техники.