РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 сен. На территории Молодежного центра «Импульс» в Мытищах прошел показ спектакля молодежного театра «Окно» под названием «Волшебная лампа Алладина», сообщается на сайте администрации округа.

Это постановка по мотивам оригинальной арабской народной сказки «Тысяча и одна ночь». Текст пьесы стихотворный, автор - Олеся Емельянова.

Спектакль буквально пронизан юмором. В нем звучат и арабские мелодии различных авторов, и авторские песни, много зажигательной восточной хореографии. Спектакль был представлен на международном фестивале «Дорогами успеха» города Алушта и занял почетное место лауреата III степени. Также был сыгран для отдыхающих пансионата «Славутич» в Алуште.

Знаменитая восточная сказка в исполнении молодежного театра «Окно» полюбилась зрителям.