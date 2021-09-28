РИАМО - 28 сен. В рамках строительства участка системы столичных скоростных магистралей — Южной рокады — более чем наполовину завершили реконструкцию Донецкой улицы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На Донецкой улице в настоящий момент проведена реконструкция двухполосного магистрального участка протяженностью 326 м и четырехполосного участка набережной длиной 435 м. Ведется строительство очистных сооружений», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что продолжается возведение подъездной дороги и отстойно-разворотной площадки со станцией общественного транспорта. Сейчас строительство конечной станции маршрутов ГУП «Мосгортранс» выполнено на 60%, уже смонтированы устройства для подзарядки электробусов.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (предприятие является генеральным подрядчиком и проектировщиком ряда участков Южной рокады и Юго-Восточной хорды – ред.) Юрия Кравцова, в районе Донецкой улицы на три четверти выполнено переустройство инженерных сетей, в том числе демонтирована старая и установлена новая воздушная линия электропередач протяженностью 1246 м.

Сейчас линия переключена и функционирует в штатном режиме. Параллельно ведутся работы по финальному благоустройству.

Южная рокада входит в новую систему скоростных магистралей Москвы наряду с Юго-Восточной, Северо-Восточной и Северо-западной хордами. Рокада соединит крупнейшие автодороги столицы: МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.

Создание хордовой системы скоростных магистралей – центральный проект развития дорожно-транспортного каркаса Москвы. Магистрали напрямую соединят друг с другом периферийные районы города, тем самым, снизив общую нагрузку на улично-дорожную сеть центральных районов, МКАД и ТТК.